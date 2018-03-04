Сводка Новостей
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|Во французских Пиренеях лавина накрыла пятерых лыжников, двое погибли
|04.03.2018 18:59
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