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Во французских Пиренеях лавина накрыла пятерых лыжников, двое погибли
04.03.2018 18:59
Лавина во французских Пиренеях сошла близко тоннеля Арагноет-Биелса, соединяющего Францию и Испанию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во французских Пиренеях сошла лавина Фото: EPA .Лавина сошла близко тоннеля Арагноет-Биелса, соединяющего Францию и Испанию.Один лыжник погиб под снегом, а второй – в больнице Тулузы. Жизни троих других испанцев ничего не угрожает.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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