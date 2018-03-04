Сводка Новостей
- Нацполиция раскрыла оба нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья – Князев
- Чубаров считает, что российское вооружение в Крыму не помешает деоккупации полуострова
- Нацолиция раскрыла оба нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья – Князев
- Капитан "Фиорентины" умер от остановки сердца – СМИ
- Меркель поприветствовала коалиционную договоренность в Германии
|В Конгрессе США раскритиковали слова Трампа о возможной отмене ограничений на количество президентских сроков в США
|04.03.2018 19:07
|
I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe— Ro Khanna (@RoKhanna) 4 березня 2018 р.
Трамп 3 марта допустил снятие ограничения на срок пребывания главы государства на посту в США.Президент США прокомментировал предложение Коммунистической партии Китая исключить из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Он заявил, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин будет оставаться главой китайского государства до конца своей жизни."Я думаю, это здорово. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", – сказал Трамп.
Поделитесь статьей с друзьями