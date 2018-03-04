Разговоры о пожизненном правлении являются наиболее антиамериканскими настроениями, которые мог высказать президент США, отметил конгрессмен-демократ Ро Ханна, комментируя заявление президента США Дональда Трампа. Трамп допустил снятие ограничений на президентские сроки в США Фото: EPA "Я всегда воздерживался от того, чтобы быть просто против Трампа. Шутка это или нет, но разговоры о пожизненном правлении вроде Си Цзиньпина являются наиболее антиамериканскими настроениями, которые мог высказать президент США. Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу", – написал Ханна в Twitter. I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe — Ro Khanna (@RoKhanna) 4 березня 2018 р. Трамп 3 марта допустил снятие ограничения на срок пребывания главы государства на посту в США.Президент США прокомментировал предложение Коммунистической партии Китая исключить из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Он заявил, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин будет оставаться главой китайского государства до конца своей жизни."Я думаю, это здорово. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", – сказал Трамп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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