Россия, как и США, никому не выдает своих граждан, отметил президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о возможной выдаче американским властям россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США. Путин: Я знаю, что они не представляли российское государство Фото: kremlin.ru "Я знаю, что они не представляли российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею... Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают", – сказал он.На вопрос, может ли состояться передача обвиняемых, Путин ответил: "Никогда!""Россия вообще никогда не выдает своих граждан кому-либо, так же, как и США", – отметил российский президент.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".Замгенпрокурора США Род Розенштайн заявил, что им инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, но в изменении исхода президентских выборов 2016 года не обвиняют. По его словам, власти США будут добиваться экстрадиции указанных лиц.Розенштайн отметил, что "Агентство интернет-исследований" отвечало за информационную поддержку вмешательства, а его бюджет составлял миллионы долларов.Власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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