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"Никогда!" Путин заявил, что Россия не выдаст своих граждан, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы
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04.03.2018 19:14
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Россия, как и США, никому не выдает своих граждан, отметил
президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о возможной
выдаче американским властям россиян, обвиняемых во вмешательстве в
выборы в США. Путин: Я знаю, что они не представляли российское
государство Фото: kremlin.ru "Я знаю, что они не представляли
российское государство и российские власти. А что они делали
конкретно, я понятия не имею... Если они даже сделали что-то, то,
может быть, это американские коллеги об этом рассказывают", –
сказал он.На вопрос, может ли состояться передача обвиняемых, Путин
ответил: "Никогда!""Россия вообще никогда не выдает своих граждан
кому-либо, так же, как и США", – отметил российский
президент.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло
обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016
года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются
российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют
"поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра
Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда,
Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб
Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство
интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и
"Конкорд Кейтеринг".Замгенпрокурора США Род Розенштайн заявил, что
им инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, но
в изменении исхода президентских выборов 2016 года не
обвиняют. По его словам, власти США будут добиваться
экстрадиции указанных лиц.Розенштайн отметил, что "Агентство
интернет-исследований" отвечало за информационную
поддержку вмешательства, а его бюджет составлял миллионы
долларов.Власти США официально обвинили Россию во
вмешательстве в процесс президентских выборов в стране
в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения назвали
"ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в
президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу
одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал
такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе
американской разведки говорится, что президент России Владимир
Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в
выборы в США.
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