Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется в сотрудничестве с Социал-демократической партией Германии продолжить работу на благо страны. Меркель: Я поздравляю СПД с достигнутым результатом Фото: EPA "Я поздравляю СПД с достигнутым результатом и надеюсь продолжить совместную работу на благо нашей страны", – процитировала Меркель в Twitter партия ХДС. Angela #Merkel: Ich gratuliere der @spdde zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes. #groko #Mitgliedervotum cc @CSU — CDU Deutschlands (@CDU) 4 березня 2018 р. Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.Сегодня Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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