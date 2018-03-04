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- Меркель поприветствовала коалиционную договоренность в Германии
|Меркель поприветствовала коалиционную договоренность в Германии
|04.03.2018 19:54
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Angela #Merkel: Ich gratuliere der @spdde zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes. #groko #Mitgliedervotum cc @CSU— CDU Deutschlands (@CDU) 4 березня 2018 р.
Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.Сегодня Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель.
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