Умершего капитана итальянского футбольного клуба Давиде Астори
обнаружил в номере отеля массажист команды, сообщает Repubblica
Sport. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Капитан
команды умер ночью Фото: ЕРА Тело футболиста обнаружил массажист,
после того как Астори не пришел на завтрак из номера, где проживал
один.31-летний футболист умер в отеле Là di Moret в ночь на 4
марта.Игрок вместе с командой находился в гостинице в городе Удине,
где сегодня должен был пройти матч с местной командой
"Удинезе"."Фиорентина" – итальянский футбольный клуб из
Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель
Кубка Италии.
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