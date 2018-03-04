Умершего капитана итальянского футбольного клуба Давиде Астори обнаружил в номере отеля массажист команды, сообщает Repubblica Sport. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Капитан команды умер ночью Фото: ЕРА Тело футболиста обнаружил массажист, после того как Астори не пришел на завтрак из номера, где проживал один.31-летний футболист умер в отеле Là di Moret в ночь на 4 марта.Игрок вместе с командой находился в гостинице в городе Удине, где сегодня должен был пройти матч с местной командой "Удинезе"."Фиорентина" – итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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