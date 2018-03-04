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Чубаров считает, что российское вооружение в Крыму не помешает деоккупации полуострова
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04.03.2018 20:26
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Одной из причин, почему российское вооружение в Крыму не повлияет
на деоккупацию полуострова, глава Меджлиса крымскотатарского народа
Рефат Чубаров считает давление на РФ "по всем направлениям".
Чубаров: На Россию идет сейчас давление Фото: Anife Kurtseitova /
Facebook "Можем не сомневаться в том, что они его наполнили всем
современным вооружением, которое сегодня у России есть, и особенно
системами современными ракетно-зенитными комплексами, которые
покрывают очень большие расстояния. И они могут нанести вред
странам членам НАТО – Болгарии, Румынии, Турции. В то же время
говорить о том, что, мол, это создает преграды, которые нельзя
преодолеть относительно деоккупации Крыма, – я бы так не стал
говорить", – заявил политик.Он объяснил это тем, что "на
Россию идет сейчас давление по всем направлениям".Россия
оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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