Одной из причин, почему российское вооружение в Крыму не повлияет на деоккупацию полуострова, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает давление на РФ "по всем направлениям". Чубаров: На Россию идет сейчас давление Фото: Anife Kurtseitova / Facebook "Можем не сомневаться в том, что они его наполнили всем современным вооружением, которое сегодня у России есть, и особенно системами современными ракетно-зенитными комплексами, которые покрывают очень большие расстояния. И они могут нанести вред странам членам НАТО – Болгарии, Румынии, Турции. В то же время говорить о том, что, мол, это создает преграды, которые нельзя преодолеть относительно деоккупации Крыма, – я бы так не стал говорить", – заявил политик.Он объяснил это тем, что "на Россию идет сейчас давление по всем направлениям".Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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