4 марта полиция задержала трех человек, которых подозревают в причастности к поджогу здания Общества венгерской культуры Закарпатья 27 февраля, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На офис Общества венгерской культуры Закарпатья нападали дважды Фото: Сергій Князєв / Facebook "Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего пять человек задержано, возможный организатор-иностранец находится в розыске", – сообщил Князев.Он рассказал, что 4 марта полиция задержала трех человек, причастных к нападению 27 февраля. "Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих – в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель таких нападений, он объявлен в розыск", – отметил глава Нацполиции.Князев отметил, что установлены личности двоих поляков, причастных к поджогу 4 февраля."Именно этих двух человек наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", – сообщил он. https://www.facebook.com/sergii.knyazev/posts/335091717011395 В ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья произошло задымление. Возгорание потушили до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел второй пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.В связи c инцидентом министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.27 февраля Москаль заявил, что целью провокаций является расшатывание ситуации в регионе и намерение спровоцировать "донбасский" сценарий.Заместитель Брензовича Иосиф Борто говорил, что не считает украинцев причастными ко взрыву в центре.27 февраля в Польше правоохранители задержали троих поляков, которые подозреваются в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде 4 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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