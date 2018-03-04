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|Нацполиция раскрыла оба нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья – Князев
|04.03.2018 20:34
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https://www.facebook.com/sergii.knyazev/posts/335091717011395
В ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья произошло задымление. Возгорание потушили до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел второй пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.В связи c инцидентом министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.27 февраля Москаль заявил, что целью провокаций является расшатывание ситуации в регионе и намерение спровоцировать "донбасский" сценарий.Заместитель Брензовича Иосиф Борто говорил, что не считает украинцев причастными ко взрыву в центре.27 февраля в Польше правоохранители задержали троих поляков, которые подозреваются в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде 4 февраля.
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