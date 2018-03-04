Сводка Новостей
- Нацполиция раскрыла оба нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья – Князев
- Чубаров считает, что российское вооружение в Крыму не помешает деоккупации полуострова
- Нацолиция раскрыла оба нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья – Князев
- Капитан "Фиорентины" умер от остановки сердца – СМИ
- Меркель поприветствовала коалиционную договоренность в Германии
|Эйдман о "кокаиновом деле": Скандал мог быть раскручен в интересах Сечина, давно стремящегося убрать Патрушева
|04.03.2018 20:58
|
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782925321770439&id=100001589654713
22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе.Россиянин Андрей Ковальчук, организовавший схему по переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг кокаина стоимостью около €50 млн, был задержан в ночь на 2 марта в пригороде немецкого Берлина по запросу Интерпола. По его словам, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка.Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы.По делу о переправке наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Али Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Иван Близнюк и Александр Чикало, которые значатся как руководители фонда MORAL.Согласно плану наркоторговцев, наркотики в Россию якобы должны были доставить самолетом Патрушева.
Поделитесь статьей с друзьями