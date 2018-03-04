Глава "Роснефти" Игорь Сечин "жестко борется за власть" в РФ, устраняя конкурентов, отметил российский социолог и политолог Игорь Эйдман. По его мнению, Сечин втянул в "кокаиновое дело" секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Эйдман: Типичная коварная подстава в стиле Сечина Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Я с самого начала был уверен – кокаиновый скандал стал результатом межклановых разборок в российской элите. А теперь стало известно, что разработкой участников наркотрафика через посольство РФ в Аргентине руководил генерал ФСБ Иван Ткачев, занимавшийся ранее делом Улюкаева (осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. – ). А это значит, что скандал мог быть раскручен в интересах Сечина, давно стремящегося убрать Патрушева", – написал он.По словам Эйдмана, "Сечин сейчас вообще активно устраняет конкурентов и жестко борется за власть".Политолог предположил, что главе "Роснефти" помогали высокопоставленные сотрудники ФСБ, а то и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Вначале они сделали так, что чемоданы наглухо зависли в посольстве. А потом внушили реальному хозяину кокаина (Патрушеву), что только ему по силам вывезти в Россию этот груз. При этом люди Сечина знали: чемоданы под контролем аргентинской полиции и будет международный скандал, который может похоронить карьеру Патрушева. Такая типичная коварная подстава в стиле Сечина", – заявил Эйдман. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782925321770439&id=100001589654713 22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе.Россиянин Андрей Ковальчук, организовавший схему по переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг кокаина стоимостью около €50 млн, был задержан в ночь на 2 марта в пригороде немецкого Берлина по запросу Интерпола. По его словам, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка.Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы.По делу о переправке наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Али Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Иван Близнюк и Александр Чикало, которые значатся как руководители фонда MORAL.Согласно плану наркоторговцев, наркотики в Россию якобы должны были доставить самолетом Патрушева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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