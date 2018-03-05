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В ООН заявили, что жертвами атак в Восточной Гуте стало около 600 человек
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05.03.2018 00:56
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Более 2000 человек было ранено в результате воздушных и наземных
ударов по пригороду сирийского Дамаска Восточной Гуте, отметил
региональный координатор ООН Панос Мумцис. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.50 | комментариев: В ООН
заявили, что бомбардировки Восточной Гуты не прекращаются Фото: EPA
Начиная с 18 февраля около 600 человек погибло и более 2000 было
ранено в результате воздушных и наземных ударов, отметил он.По
словам Мумциса, поступают сообщения о голоде и бомбардировке
больниц в городе. Он отметил, что такие атаки на гражданских лиц
"просто неприемлемы".Война в Сирии продолжается с
2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.Восточная
Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в
Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018
года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит
призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить
военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно
направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и
раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25
февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза
ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. По данным
центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и
артиллерии в районе Дамаска стало по меньшей мере 519 человек,
в том числе 127 детей и 75 женщин.26 февраля министр обороны
РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент
Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте
гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в
соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля В Госдепе США
подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте
продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также подтвердили, что
в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки.
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