Более 2000 человек было ранено в результате воздушных и наземных ударов по пригороду сирийского Дамаска Восточной Гуте, отметил региональный координатор ООН Панос Мумцис. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.50 | комментариев: В ООН заявили, что бомбардировки Восточной Гуты не прекращаются Фото: EPA Начиная с 18 февраля около 600 человек погибло и более 2000 было ранено в результате воздушных и наземных ударов, отметил он.По словам Мумциса, поступают сообщения о голоде и бомбардировке больниц в городе. Он отметил, что такие атаки на гражданских лиц "просто неприемлемы".Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. По данным центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и артиллерии в районе Дамаска стало по меньшей мере 519 человек, в том числе 127 детей и 75 женщин.26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля В Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также подтвердили, что в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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