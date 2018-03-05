Бронзовый скульптурный комплекс из бюста Леси Украинки и памятной доски поэтессе украли с фасада музея в Киеве 3 марта, но сообщили о пропаже только после того, как не смогли найти скульптуру самостоятельно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 21.48 | комментариев: Бюст находился на фасаде музея Фото: Музей видатних діячів української культури / Facebook В доме на улице Саксаганского, 97 Леся Украинка и ее семья жили с 1899 года по 1909 годы.Бюст и доску украли ночью 3 марта."Мы только теперь сообщаем общественности об этом событии, ибо, имея слабую надежду, предпринимали возможные меры, чтобы найти пропавшую скульптуру, но... Заведено уголовное дело, и мы надеемся на результативные действия Национальной полиции. Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, который не тиражировался", – рассказали в музее.Отмечается, что скульптуру "крайне важно найти до окончательного уничтожения вандалами".По мнению представителей музея, бюст снимали профессионалы: нет дополнительных повреждений, не проводилось дополнительных демонтажных работ."Воры позаботились заранее о надежных ступеньках или помосте, потому что с земли его не достанешь и легко в руки не возьмешь", – подчеркнули работники культуры. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706379486112953&id=172940172790233 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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