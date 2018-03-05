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В Киеве с фасада музея Леси Украинки украли бюст поэтессы
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05.03.2018 01:04
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Бронзовый скульптурный комплекс из бюста Леси Украинки и памятной
доски поэтессе украли с фасада музея в Киеве 3 марта, но сообщили о
пропаже только после того, как не смогли найти скульптуру
самостоятельно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 21.48 | комментариев: Бюст находился на фасаде музея Фото:
Музей видатних діячів української культури / Facebook В доме на
улице Саксаганского, 97 Леся Украинка и ее семья жили с 1899 года
по 1909 годы.Бюст и доску украли ночью 3 марта."Мы только теперь
сообщаем общественности об этом событии, ибо, имея слабую надежду,
предпринимали возможные меры, чтобы найти пропавшую скульптуру,
но... Заведено уголовное дело, и мы надеемся на результативные
действия Национальной полиции. Украдено не типичное изделие из
цветного металла, а значимый памятник истории и культуры,
произведение искусства, который не тиражировался", –
рассказали в музее.Отмечается, что скульптуру "крайне важно найти
до окончательного уничтожения вандалами".По мнению представителей
музея, бюст снимали профессионалы: нет дополнительных повреждений,
не проводилось дополнительных демонтажных работ."Воры позаботились
заранее о надежных ступеньках или помосте, потому что с земли его
не достанешь и легко в руки не возьмешь", – подчеркнули
работники культуры.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1706379486112953&id=172940172790233
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