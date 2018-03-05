Президент Сирии Башар Асад обвинил Международную коалицию во главе с США в незаконных бомбардировках и нарушении воздушного пространства страны. Асад: Все маски уже сброшены Фото: ЕРА На вопрос, как он оценивает действия международной коалиции в Сирии, Асад ответил, что этот альянс является "воздушными силами Исламского государства, как бы он себя не называл". И выразил сомнения, что США и их союзники действительно воюют против террористов. Президент Сирии обвинил коалицию в незаконных бомбардировках и нарушении воздушного пространства страны, а Запад в целом назвал не имеющим отношения к международному праву и морали."Все маски уже сброшены", – отметил Асад.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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