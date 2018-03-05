Президент Сирии Башар Асад обвинил Международную коалицию во главе
с США в незаконных бомбардировках и нарушении воздушного
пространства страны. Асад: Все маски уже сброшены Фото: ЕРА На
вопрос, как он оценивает действия международной коалиции в Сирии,
Асад ответил, что этот альянс является "воздушными силами
Исламского государства, как бы он себя не называл". И выразил
сомнения, что США и их союзники действительно воюют против
террористов. Президент Сирии обвинил коалицию в незаконных
бомбардировках и нарушении воздушного пространства страны, а Запад
в целом назвал не имеющим отношения к международному праву и
морали."Все маски уже сброшены", – отметил
Асад.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства".В сентябре 2014 года операцию против
ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В
сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных
войск присоединилась Россия.
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