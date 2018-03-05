Центральный райсуд Николаева 12 апреля рассмотрит по существу дело Сергея Долженкова, подозреваемого в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.31 | комментариев: Суд продлил арест Долженкову Фото: Прокуратура Одеської Області / Facebook Согласно решению суда, Долженков останется под стражей до 1 мая.Кроме этого, суд рассмотрит дело Долженкова по существу 12 апреля.2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые напали на участников марша "За единую Украину". Первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. Обе стороны возводили баррикады, забрасывали оппонентов брусчаткой, "коктейлями Молотова". При этом антимайдановцы стреляли из автоматического оружия под прикрытием милиции.Затем эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок Антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши здания бросали "коктейли Молотова" и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар.В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая 2014 года в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.18 сентября 2017 года городской суд Черноморска Одесской области вынес оправдательный приговор в отношении всех лиц, которые, по версии следствия, были причастны к беспорядкам, приведшим к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.После этого под зданием суда произошла драка между несколькими десятками активистов и силовиками.В тот же день фигурантов "дела 2 мая" Сергея Долженкова и Евгения Мефедова снова задержали, объявив им новое подозрение – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.28 сентября прокуратура обжаловала решение суда об оправдании фигурантов "дела 2 мая". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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