Задержанный украинскими военнослужащими боевик "ДНР" имел при себе паспорт гражданина РФ и "временное удостоверение личности" как механик-водитель. Задержанный имел российский паспорт Фото: 57 окрема мотопіхотна бригада / Facebook "Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самосозданий, и какая в Украине "гражданская война", – говорится в посте. https://www.facebook.com/57InfantryBrigade/posts/418354905285579 Украинские военные показали самого задержанного и продемонстрировали найденные при нем документы – паспорт гражданина РФ и "временное удостоверение личности ДНР".Задержанному 47 лет, его зовут Николай, в документах сказано, что он механик-водитель.Пользователь Necro Mancer написал в Twitter, что фамилия задержанного россиянина – Покусаев, он из села Яропольцы Белгородской области. Взятый в плен поребрик Покусаев из села Яропольцы Белгородской области. Маленький совет - если не хотите светить человека, то надо меньше данных на документах оставлять https://t.co/kg5n2dt2we #рашист pic.twitter.com/UndoivLK0u — Necro Mancer (@666_mancer) 4 марта 2018 г. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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