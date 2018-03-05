Статус Приднестровья не позволяет украинским правоохранителям и судебным органам привлечь к ответственности подозреваемого в организации нападений на Общество венгерской культуры в Ужгороде, отмечает источник УНН. Здание в Ужгороде горело дважды за месяц Фото: Сергій Князєв / Facebook "Учитывая статус Приднестровья, сейчас этот человек недостижим для украинских правоохранительных и судебных органов”, – отметил один из источников.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что следователи установили напавших на офис Общества в Ужгороде 4-го и 27 февраля."Всего пять человек задержано, возможный организатор-иностранец находится в розыске", – сообщил он.В ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья произошло возгорание. Его потушили до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел второй пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.В связи c инцидентом министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.27 февраля в Польше правоохранители задержали троих поляков, которые подозреваются в поджоге офиса Общества венгерской культуры 4 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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