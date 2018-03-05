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Организатором поджогов в Обществе венгерской культуры Закарпатья является житель Приднестровья – СМИ
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05.03.2018 02:16
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Статус Приднестровья не позволяет украинским правоохранителям и
судебным органам привлечь к ответственности подозреваемого в
организации нападений на Общество венгерской культуры в Ужгороде,
отмечает источник УНН. Здание в Ужгороде горело дважды за месяц
Фото: Сергій Князєв / Facebook "Учитывая статус Приднестровья,
сейчас этот человек недостижим для украинских правоохранительных и
судебных органов”, – отметил один из источников.4 марта
глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что
следователи установили напавших на офис Общества в Ужгороде 4-го и
27 февраля."Всего пять человек задержано, возможный
организатор-иностранец находится в розыске", – сообщил он.В
ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской культуры
Закарпатья произошло возгорание. Его потушили до приезда
спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание
бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений
нет. В результате инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской
облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что
злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены
которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне
боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества
венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские
радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал
Шимковьяк из организации "Фаланга".В ночь на 27 февраля в
Ужгороде произошел второй пожар в культурном центре
венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади
25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в
Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва
самодельного устройства.В связи c инцидентом министерство
иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии
Любовь Непоп.27 февраля в Польше правоохранители
задержали троих поляков, которые подозреваются в поджоге офиса
Общества венгерской культуры 4 февраля.
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