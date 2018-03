"Не для польских господ". Во Львове прошел Марш памяти героев. Фоторепортаж

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 234757; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Михаил Саакашвили Геннадий Труханов кремлевский доклад

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo.html", "name": "Фото" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo/events.html", "name": "События" } } ] } ГОРДОН



Фото



События

"Не для польских господ". Во Львове прошел Марш памяти героев. Фоторепортаж События "Не для польских господ". Во Львове прошел Марш памяти героев. Фоторепортаж Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook В шествии приняли участие несколько сотен человек, часть которых представляли "национальные дружины". Марш прошел накануне годовщины смерти руководителя Организации украинских националистов Романа Шухевича (5 марта 1950 года). На одном из плакатов, который несли участники мероприятия, была надпись: "Город Львов не для польских господ". Фото марша опубликованы в Facebook "Национального корпуса Львовщины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото facebook національний корпус львівщина Теги: события