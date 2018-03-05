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"Оскар" в категории "Лучший документальный фильм" получила картина о допинге в российском спорте
05.03.2018 05:26
Документальный фильм "Икар" рассказывает о велогонщике-любителе, который пытается выиграть любительскую велогонку с помощью допинга. Фогель (на фото) получил "Оскар" за фильм "Икар" Фото: EPA Фильм американца Брайана Фогеля рассказывает о велогонщике-любителе (это сам Фогель), который во время тренировок для участия в гонке Haute Route решил использовать допинг. Чтобы обойти допинг-тест он обратился к Дону Кетлину, директору антидопинговой лаборатории Олимпийского комитета США. Кетлин отказался участвовать в эксперименте, но познакомил Фогеля с главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который согласился помочь.Фогель, получая "Оскар", посвятил победу "доктору Родченкову"."Это картина о России, но в большей степени – о том, как важно говорить правду", – сказал режиссер.МУЛЬТИМЕДИАEmbed from Getty Images // Брайан Фогель (справа). Фото: Getty Images Рекомендую Twitter G+
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