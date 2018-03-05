В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я, церемония вручения премий Американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм получил Гильермо дель Торо Фото: EPA Дель Торо также получил "Оскар" как лучший режиссер.В номинации "Лучшая актриса" выиграла Фрэнсис Макдорманд, исполнившая главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Ее коллега по фильму Сэм Рокуэлл получил "Оскар" как лучший актер второго плана. Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман, сыгравший британского премьер-министра Уинстона Черчилля в картине "Темные времена". Лучшей актрисой второго плана киноакадемия признала Элисон Джени (она сыграла мать фигуристки Тони Хардинг в фильме "Тоня против всех"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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