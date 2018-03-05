В диппредставительстве США в Анкаре рекомендовали своим гражданам
избегать толп и не приближаться к посольству. Посольство закрыто 5
марта Фото: ЕРА "Посольство США в Анкаре будет закрыт для
общественности 5 марта 2018 из-за угрозы безопасности. Посольство
объявит об открытии после восстановления услуг", – заявили в
учреждении.Посольство сегодня будет предоставлять только экстренные
услуги.Своим гражданам в диппредставительстве рекомендовали
избегать толп и не приближаться к посольству.О какой угрозе идет
речь, в сообщении не уточняется.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира