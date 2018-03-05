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В Турции посольство США закрылось из-за угрозы безопасности
05.03.2018 08:03
В диппредставительстве США в Анкаре рекомендовали своим гражданам избегать толп и не приближаться к посольству. Посольство закрыто 5 марта Фото: ЕРА "Посольство США в Анкаре будет закрыт для общественности 5 марта 2018 из-за угрозы безопасности. Посольство объявит об открытии после восстановления услуг", – заявили в учреждении.Посольство сегодня будет предоставлять только экстренные услуги.Своим гражданам в диппредставительстве рекомендовали избегать толп и не приближаться к посольству.О какой угрозе идет речь, в сообщении не уточняется.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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