Российские самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты, несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о 30-дневном гуманитарном перемирии на всей территории Сирии, отмечается в заявлении Белого дома. Восточная Гута – пригород Дамаска Фото: ЕРА В заявлении отмечается, что российские самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты, несмотря на принятую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций о 30-дневном гуманитарном перемирии на всей территории Сирии. По мнению Белого дома, Россия продолжает игнорировать резолюцию ООН, принятую 24 февраля 2018 года, и "убивать ни в чем не повинных гражданских лиц под ложным предлогом контртеррористических операций". В заявлении также указано, что с 24 по 28 февраля российские ВКС совершали минимум по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим. Белый дом также призвал "просирийские силы немедленно прекратить атаки на медицинскую инфраструктуру и гражданских лиц". The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3 — Sarah Sanders (@PressSec) 4 марта 2018 г. Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. По данным центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и артиллерии в районе Дамаска стало по меньшей мере 519 человек, в том числе 127 детей и 75 женщин.26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.По состоянию на 4 марта бомбардировки Восточной Гуты не прекратились, отметили в ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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