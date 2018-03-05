|США обвинили Россию в срыве резолюции Совбеза ООН о перемирии в Восточной Гуте
|05.03.2018 08:35
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The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3— Sarah Sanders (@PressSec) 4 марта 2018 г.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. По данным центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и артиллерии в районе Дамаска стало по меньшей мере 519 человек, в том числе 127 детей и 75 женщин.26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.По состоянию на 4 марта бомбардировки Восточной Гуты не прекратились, отметили в ООН.
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