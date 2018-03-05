В декабре 2017-го и в январе 2018 года в Исландии произошло четыре
кражи компьютеров для майнинга криптовалюты. Полиция не сообщала о
преступлении в надежде найти воров. Полиция ищет похищенную технику
Фото: ЕРА В рамках расследования полиция задержала 11 человек, двое
из них арестованы судом и остаются под стражей.Украденные
компьютеры стоят почти $2 млн. Если злоумышленники используют
технику по назначению, они смогут получить прибыль в валюте,
которую невозможно отследить, отметили правоохранители.Комиссар
полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес Олафур
Хельги Кьяртанссон назвал кражу "грандиозной".Всего в стране в
произошло четыре кражи – в декабре 2017-го и в январе 2018
года. Полиция не сообщала о преступлении в надежде найти
воров.Правоохранители ищут похищенную технику, отслеживая
потребление электричества в стране.Криптовалюта – виртуальная
денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет
купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и
доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше
2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin
(биткоин) и Ethereum (эфириум).
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