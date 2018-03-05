В декабре 2017-го и в январе 2018 года в Исландии произошло четыре кражи компьютеров для майнинга криптовалюты. Полиция не сообщала о преступлении в надежде найти воров. Полиция ищет похищенную технику Фото: ЕРА В рамках расследования полиция задержала 11 человек, двое из них арестованы судом и остаются под стражей.Украденные компьютеры стоят почти $2 млн. Если злоумышленники используют технику по назначению, они смогут получить прибыль в валюте, которую невозможно отследить, отметили правоохранители.Комиссар полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес Олафур Хельги Кьяртанссон назвал кражу "грандиозной".Всего в стране в произошло четыре кражи – в декабре 2017-го и в январе 2018 года. Полиция не сообщала о преступлении в надежде найти воров.Правоохранители ищут похищенную технику, отслеживая потребление электричества в стране.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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