КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ ЭКСТРЕННОГО БРИФИНГА ЗЕЛЕНСКОГО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ УКРАИНОЙ "ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА":

Видно было, что эта тема ему неприятна и он понимает – потенциально сам факт подписания "формулы" Украиной - это тема, которой сейчас его оппоненты (и, прежде только, Порошенко), начнут качать ситуацию в стране.

Отвечая по существу сказал так – "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст "формулы Штайнмайера"...".

1. "Формула Штайнмайера" подписана. Президент подтвердил это, хотя без особого желания. Отвечая на вопрос о подписании формулы, сначала парировал - "А вас не интересует когда вернуться наши ребята?".

2. Сегодня было разблокировано дальнейшее разведение сил, встреча в нормандском формате и обмен пленными. Идем к урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, контактная группа по Украине согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

Это то, на чем президент сделал особый выговор, как и то, что дату встречи президентов назовут "в ближайшее время". Также Зеленский заявил, что Кучма в Минске обговаривал следующие этапы освобождения пленных.

Все эти вопросы действительно важные.

Но сделать это краеугольной темой обсуждения на брифинге не получилось бы из-за ажиотажа вокруг самого факта подписания "формулы Штайнмайера", Зеленский это понимал. Поэтому пункт 3.

3. Сделан выговор на тезисе - "Нет и не будет никакой капитуляции!".

Это тот тезис, который Зеленский повторял не один раз, в ответ на разные вопросы и в разных формулировках. Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в него будет включена "формула Штайнмайера".

Старый закон, напомним, истекает 31 декабря и в реальности он так и не заработал. Вместо него примут другой закон - "будет новый закон об особом статусе, который будет разработан вместе с общественностью.

В нем не будет никаких красных линий и никакой капитуляции".



Сразу скажем – какой ад устроят праворадикалы в процессе его принятия под Радой - страшно представить.

Во время принятия прошлого закона в стычках, напомним, погибли люди.

Наверняка Зеленский теперь будет ждать просто железобетонного исполнения своих обязанностей со стороны Авакова. Которого он смог оставить на посту под собственное честное слово, данное депутатам собственной фракции.

4. САМЫМ болезненным вопросом, и это уже понятно, будет установление контроля над границей с Россией на Донбассе и разоружение военных формирований на неподконтрольном Донбассе.

Зеленский часто подчеркнул в вопросе проведения выборов - "они пройдут по украинским законам и по стандартам ОБСЕ". И добавил - "Если там будут любые войска, то никаких выборов в принципе не может быть...

икаких выборов под дулом пулемета не будет". НО ВОТ БЕДА - "Минские соглашения" предполагают, что контроль над границей будет передан Украине ПОСЛЕ выборов - вот, почитайте .

Пункт 9 - "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день ПОСЛЕ местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования".



Отвечая на вопрос журналистов "Когда будут выведены российские военные?" Зеленский ответил - "Мы будем говорить об этом в нормандском формате"