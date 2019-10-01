Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник, 1 октября, подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера.

"Обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения наших пленных", - начал Зеленский свое общение с журналистами.

Он также сообщил, что стороны договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

"Гарантирую населению, что вы будете защищены", - отметил президент. "Сняты последние препоны к саммиту Нормандской четверки", - также сказал президент.

Зе потом перешел к формуле Штайнмайера. Он зацитировал эту формулу:

"Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов".

"Закон об особом статусе будет дейстовать до 31 декабря 2019 года. Потом будет новый закон, который будет разрабатывать новый парламент. Не будет никакой капитуляции", - отметил президент.

Он также подтвердил - правда, не по своей инициативе, а отвечая на вопрос журналиста - что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали формулу Штайнмайера", - заявил президент. Даты выборов, по словам Зеленского, еще нет. "Сейчас мы обсуждаем только дату провеления Нормандского формата", - отметил Зе.

При этом он попытался снизить накал напряжения в зале.

"Если мы хотим провести выборы по украинским законам, они не могут пройти без российских пулеметов. Граница должна быть у нас", - сказал Зеленский. Он также заявил, что Украина не может проводить выборы, если "там будут военные". "Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - заверил президент.

Зеленский дал понять, что все эти вопросы еще будут обсуждаться в Нормандском формате.

Ранее "Страна" сообщила, что сегодня украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

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