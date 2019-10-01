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Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера
01.10.2019 20:59

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник, 1 октября, подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера. 

 

Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера

"Обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения наших пленных", - начал Зеленский свое общение с журналистами. 

Он также сообщил, что стороны договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

 

"Гарантирую населению, что вы будете защищены", - отметил президент. 

 

"Сняты последние препоны к саммиту Нормандской четверки", - также сказал президент. 

Зе потом перешел к формуле Штайнмайера. Он зацитировал эту формулу:

 

"Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов". 

 

"Закон об особом статусе будет дейстовать до 31 декабря 2019 года. Потом будет новый закон, который будет разрабатывать новый парламент. Не будет никакой капитуляции", - отметил президент.

Он также подтвердил - правда, не по своей инициативе, а отвечая на вопрос журналиста - что Украина согласовала "формулу Штайнмайера". 

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали формулу Штайнмайера", - заявил президент. Даты выборов, по словам Зеленского, еще нет.

 

"Сейчас мы обсуждаем только дату провеления Нормандского формата", - отметил Зе. 

При этом он попытался снизить накал напряжения в зале. 

 

"Если мы хотим провести выборы по украинским законам, они не могут пройти без российских пулеметов.

 

Граница должна быть у нас", - сказал Зеленский.

 

Он также заявил, что Украина не может проводить выборы, если "там будут военные". 

 

"Если там кто-то будет, выборов не будет.

 

Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные.

 

Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - заверил президент. 

Зеленский дал понять, что все эти вопросы еще будут обсуждаться в Нормандском формате. 

Ранее "Страна" сообщила, что сегодня украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

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