Сводка Новостей
- Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера
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|Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера
|01.10.2019 20:59
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник, 1 октября, подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера.
Он также сообщил, что стороны договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
Зе потом перешел к формуле Штайнмайера. Он зацитировал эту формулу:
Он также подтвердил - правда, не по своей инициативе, а отвечая на вопрос журналиста - что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".
При этом он попытался снизить накал напряжения в зале.
Зеленский дал понять, что все эти вопросы еще будут обсуждаться в Нормандском формате.
Ранее "Страна" сообщила, что сегодня украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.