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|"От войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру". Глава УГКЦ
|02.10.2019 07:16
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Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что от войны на востоке Украины устали те, "кто спасает свою шкуру", но не остальной народ. Такие слова главы украинских униатов прозвучали на его воскресной проповеди в киевском соборе Воскресения Христа, сообщает официальный
Во время проповеди Шевчук отметил, что об усталости от войны часто говорят украинские политики.
Однако, как он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта.
По его мнению, спасающий на войне свою жизнь устает, "потому что он чувствует, что не имеет в себе, в своем сердце источника того комфорта, той жизни, того благополучия". А вот воюющие ради помощи другим такого утомления не чувствуют.
Самопровозглашенные "Донецкая народная республика" и ""Луганская народная республика" ("ЛНР" и "ДНР") считают официальное согласование так называемой "формулы Штайнмайера" или порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) "серьезной дипломатической победой".
Об этом заявила так назвываемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова, сообщают сепаратистские СМИ.
По ее словам, украинские представители "выполнили все условия российский стороны для проведения саммита "нормандской четверки", а значит он может произойти в ближайшее время".