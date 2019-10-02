Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что от войны на востоке Украины устали те, "кто спасает свою шкуру", но не остальной народ. Такие слова главы украинских униатов прозвучали на его воскресной проповеди в киевском соборе Воскресения Христа, сообщает официальный сайт УГКЦ.

Во время проповеди Шевчук отметил, что об усталости от войны часто говорят украинские политики.

"Мы сегодня много слышим о том, что мир устал от украинских проблем. Даже иногда наши политики нам внушают, что народ Украины устал от войны", - сказал иерей.

Однако, как он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта.

"Во время войны тот, кто хочет спасти свою шкуру, все время чувствует опасность по отношению к себе", - продолжил мысль Шевчук.

По его мнению, спасающий на войне свою жизнь устает, "потому что он чувствует, что не имеет в себе, в своем сердце источника того комфорта, той жизни, того благополучия". А вот воюющие ради помощи другим такого утомления не чувствуют.

Самопровозглашенные "Донецкая народная республика" и ""Луганская народная республика" ("ЛНР" и "ДНР") считают официальное согласование так называемой "формулы Штайнмайера" или порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) "серьезной дипломатической победой".

Об этом заявила так назвываемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова, сообщают сепаратистские СМИ.

"Несмотря на обилие крайне деструктивных заявлений со стороны Киева, нам все-таки удалось убедить украинскую стороны согласовать формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была зафиксирована на саммитах "Нормандской четверки". Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке – в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования", — отметила она.

По ее словам, украинские представители "выполнили все условия российский стороны для проведения саммита "нормандской четверки", а значит он может произойти в ближайшее время".

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