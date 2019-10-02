Сводка Новостей
- Страна получит полноценную гражданскую войну
- Трамп заявил, что в США реализуется государственный переворот
- Сегодня очередной майдан в Киеве. Прорабатывают создания постоянного лагеря протестующих
- "От войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру". Глава УГКЦ
- Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера
|Сегодня очередной майдан в Киеве. Прорабатывают создания постоянного лагеря протестующих
|02.10.2019 07:34
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Лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".
Об этом он написал в своем блоге на "
Он отметил, что выходом на протест на ул. Банковую патриоты и ветераны показывают власти, что они такие же, как и 5 лет назад.
"Сегодня произошло то, что Черчилль называл:
"Сначала мы получим позор, а затем и войну", - сказал Билецкий.
Он также заявил, что Президент Владимир Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев.
Различные
На данный момент майдан очень тяжело сделать, даже спекулируя темой "капитуляция". Рейтинг Зеленского очень высокий. Это понимают политтехнологи, следовательно сейчас будут раскачивать ситуацию и поднимать градус напряжения в Киеве.
Проблема состоит ещё в том, что сейчас сильная раздробленность протестующих групп.
Конечно, протесты выгодны всей ситуативной коалиции, у которой задача создать, как можно больше проблем команде Зе, чтобы использовать этот "кейс" в торгах.
К примеру, НацКорпус - это игра Авакова, чтобы всегда быть в курсе "движух" и использовать это в своих целях при торгах с Президентом.
Затяжные протесты - это дорого, но никто из ситуативной коалиции "антиЗЕ" не хочет вкладывать свои деньги, а внешним игрокам украинская карта сейчас неинтересна.
Будет очень тяжело раскачать под это общество.
Так что будут повышать градус напряжения и ждать подпитки от "финансовых проблем" в стране, от приватизации земли, от будущего отопительного сезона.
Сегодня очередной майдан в Киеве.
Источник сообщает, что готовят большой протест на выходных.