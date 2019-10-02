Лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом он написал в своем блоге на " Украинской правде ", передают Українськi Новини.

Он отметил, что выходом на протест на ул. Банковую патриоты и ветераны показывают власти, что они такие же, как и 5 лет назад.

"Сегодня произошло то, что Черчилль называл:

"Сначала мы получим позор, а затем и войну", - сказал Билецкий.

Он также заявил, что Президент Владимир Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев.

Различные источник в команде Порошенко сообщают, что сейчас прорабатывают варианты раскачки общества.

На данный момент майдан очень тяжело сделать, даже спекулируя темой "капитуляция". Рейтинг Зеленского очень высокий. Это понимают политтехнологи, следовательно сейчас будут раскачивать ситуацию и поднимать градус напряжения в Киеве.

Прорабатывают создания постоянного лагеря на майдане. Ожидая подпитки протестного градуса из-за земельной реформы (приватизации земли).

Проблема состоит ещё в том, что сейчас сильная раздробленность протестующих групп.

Конечно, протесты выгодны всей ситуативной коалиции, у которой задача создать, как можно больше проблем команде Зе, чтобы использовать этот "кейс" в торгах.

К примеру, НацКорпус - это игра Авакова, чтобы всегда быть в курсе "движух" и использовать это в своих целях при торгах с Президентом.

Кличко выгодны протесты, чтобы понижать рейтинг команды Президента, а также использовать этот кейс в будущих выборах в Киеве.

Порошенко выгодны протесты, так как они "страхуют" его персону от реального ареста.

Ляшко просто снимает пиар и работает в "обойме" Ахметова и под его задачи в торгах.

Свободные радикалы и НКО (Сороса) также используются для торгов.

Даже у Медведчука/Левочкина/Бойко есть свои интересы поддерживать эти протесты. Прямо и публично они не поддерживают протесты, но медийно да, на все 100%.

Затяжные протесты - это дорого, но никто из ситуативной коалиции "антиЗЕ" не хочет вкладывать свои деньги, а внешним игрокам украинская карта сейчас неинтересна.

Будет очень тяжело раскачать под это общество.

Так что будут повышать градус напряжения и ждать подпитки от "финансовых проблем" в стране, от приватизации земли, от будущего отопительного сезона.

Сегодня очередной майдан в Киеве.

Источник сообщает, что готовят большой протест на выходных.

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