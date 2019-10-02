Президент США Дональд Трамп снова высказался насчет запуска в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента, которую инициировали демократы.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Дональд Трамп отметил, что каждый день получает все больше и больше информации по данному вопросу. Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а госпереворотом.

По мнению Трампа, его целью является отнять "власть у людей, их голоса, их свободу", а также "данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки".

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил о своем согласии выступить перед Конгрессом, завтра, 3 октября, и дать показания по делу о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом передает канал CNN со сылкой на собственные источники из окружения экс-спецпредставителя.

По меньшей мере, два источника, знакомых с планами Волкера, подтвердили его намерения выступить на заседании. В письме к Институту Маккейна, директором которого он является, Курт Волкер отметил, что он выполнит просьбу Конгресса и даст показания по этому делу.

Кроме этого конгрессмены вызвали на слушания для дачи показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

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