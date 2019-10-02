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|Трамп заявил, что в США реализуется государственный переворот
|02.10.2019 08:11
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Президент США Дональд Трамп снова высказался насчет запуска в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента, которую инициировали демократы.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
Дональд Трамп отметил, что каждый день получает все больше и больше информации по данному вопросу. Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а госпереворотом.
По мнению Трампа, его целью является отнять "власть у людей, их голоса, их свободу", а также "данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки".
Бывший специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил о своем согласии выступить перед Конгрессом, завтра, 3 октября, и дать показания по делу о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
Об этом передает канал
Кроме этого конгрессмены вызвали на слушания для дачи показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.