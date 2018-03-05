Воевавший за террористов "ДНР" россиянин смог незамеченным пройти сквозь боевые украинской армии и был взят в плен артиллеристами, сообщил журналист Юрий Бутусов. Документы попавшего в плен россиянина Фото: 57 окрема мотопіхотна бригада / Facebook Журналист отметил, что "блуждающий москаль", уроженец села Яропольцы Белгородской области был захвачен с оружием в руках."Оказалось, что воин РФ прошел незамеченным сквозь боевые порядки бригады, и был взят в плен бойцами противотанкового артиллерийского дивизиона в тылу украинских войск. Более того, по уверениям бойцов бригады, П (фамилия задержанного россиянина Покусаев, – ) блуждал в нашем тылу несколько суток. О существовании блуждающего москаля украинским военным сообщили продавщицы сельских магазинов, к которым зашел военный с оружием в российском "цифровом" камуфляже, и к ужасу продавщиц пытался купить продукты за российские рубли", – сообщил Бутусов.По его словам, после сообщения продавцов за российским террористом началась охота, и "фарт в виде голодного москаля привалил к артиллеристам".Журналист рассказал, что украинские военные накормили боевика кашей, а тот сообщил им, что хозяйство в его селе развалилось, и чтобы кормить семью он пошел наемником на Донбасс за 15 тыс рублей в месяц (около 7 тыс. грн)."Реальность оказалась печальной – часть денег российские командиры у солдат потихоньку отбирают на всякие нужды, а жаловаться запрещено. У П. забирали деньги часто, потому что он от безысходности регулярно с товарищами выпивал, аватарил, хотя и наказывали всех. Но в тыл его не отправляли, ведь людей нет на передовой, хотя аватары, но все нужны", – продолжил Бутусов.Он добавил, что в итоге боевик решил пробираться домой через украинскую территорию."Ему казалось, что это безопасней, больше только он боялся что командиры поймают и убьют, чтобы продолжать тырить его деньги, а у жестоких "укропов" таких меркантильных чувств нету. Вот блуждающий москаль и взял автомат и пошел себе прямо по направлению украинских позиций. Да только на позиции не попал. И на минное поле тоже не попал, и с дозорами бдительными не встретился. Дуракам да пьяным везет", – подытожил журналист. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2070538852986400 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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