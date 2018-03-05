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Бутусов: О блуждающем в зоне АТО москале украинским военным сообщили продавщицы, которым он пытался платить рублями
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05.03.2018 19:10
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Воевавший за террористов "ДНР" россиянин смог незамеченным пройти
сквозь боевые украинской армии и был взят в плен артиллеристами,
сообщил журналист Юрий Бутусов. Документы попавшего в плен
россиянина Фото: 57 окрема мотопіхотна бригада / Facebook Журналист
отметил, что "блуждающий москаль", уроженец села Яропольцы
Белгородской области был захвачен с оружием в руках."Оказалось, что
воин РФ прошел незамеченным сквозь боевые порядки бригады, и был
взят в плен бойцами противотанкового артиллерийского дивизиона в
тылу украинских войск. Более того, по уверениям бойцов бригады, П
(фамилия задержанного россиянина Покусаев, – ) блуждал в
нашем тылу несколько суток. О существовании блуждающего москаля
украинским военным сообщили продавщицы сельских магазинов, к
которым зашел военный с оружием в российском "цифровом" камуфляже,
и к ужасу продавщиц пытался купить продукты за российские рубли", –
сообщил Бутусов.По его словам, после сообщения продавцов за
российским террористом началась охота, и "фарт в виде голодного
москаля привалил к артиллеристам".Журналист рассказал, что
украинские военные накормили боевика кашей, а тот сообщил им, что
хозяйство в его селе развалилось, и чтобы кормить семью он пошел
наемником на Донбасс за 15 тыс рублей в месяц (около 7 тыс.
грн)."Реальность оказалась печальной – часть денег российские
командиры у солдат потихоньку отбирают на всякие нужды, а
жаловаться запрещено. У П. забирали деньги часто, потому что он от
безысходности регулярно с товарищами выпивал, аватарил, хотя и
наказывали всех. Но в тыл его не отправляли, ведь людей нет на
передовой, хотя аватары, но все нужны", – продолжил Бутусов.Он
добавил, что в итоге боевик решил пробираться домой через
украинскую территорию."Ему казалось, что это безопасней, больше
только он боялся что командиры поймают и убьют, чтобы продолжать
тырить его деньги, а у жестоких "укропов" таких меркантильных
чувств нету. Вот блуждающий москаль и взял автомат и пошел себе
прямо по направлению украинских позиций. Да только на позиции не
попал. И на минное поле тоже не попал, и с дозорами бдительными не
встретился. Дуракам да пьяным везет", – подытожил журналист.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2070538852986400
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина,
США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во
вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой
поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
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