Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак после извинений мэра Москвы Сергея Собянина выразила мнение, что высшие чиновники страны стали осознавать неприемлемость травли оппозиции в России. Собчак: Для российских властей совершенно нетипично признавать свою вину за те безобразия, которые происходят в стране Фото: xenia_sobchak / Instagram "Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее набег на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение. Вообще, для российских властей совершенно нетипично признавать свою вину за те безобразия, которые происходят в стране. Обычно они бывают во всем правы, а мы виноваты", – написала Собчак. Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее набег на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение. Вообще для российских властей совершенно нетипично признавать свою вину за те безобразия, которые происходят в стране. Обычно они бывают во всем правы, а мы виноваты. Тем более обнадеживающим выглядит для меня этот телефонный звонок от главы региона. Видимо, даже некоторые высшие чиновники страны начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции – нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны. Надеюсь, что ненормальность нынешнего положения вещей и необходимость перемен скоро станут очевидными для многих чиновников и государственных деятелей. Невозможно исправить ситуацию, если не признать свою ответственность за нее. Поэтому я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семеновича и выражаю ему свое уважение за его позицию! Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 5, 2018 в 4:09 PST Она выразила мнение, что некоторые высшие чиновники страны "начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции – нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны".По словам Собчак, сложно исправить ситуацию, если не признать свою ответственность за нее.28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а политик оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.4 февраля молодой человек вылил на нее воду с криком "За Жириновского!". Это был стажер Мосгордумы Алан Дзуцев.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился за набег стажера на Собчак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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