Защиты пытался изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест

Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнем меру пресечения на круглосуточный домашний арест по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлен меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца" , - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

"Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет" , - добавили в прокуратуре.

Напомним, что Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

Подозреваемый в убийстве правозахисницi i юриста Ирины Ноздровськои Юрий Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление. Суд принял решение арестовать его .