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Подозреваемому в убийстве Ноздровськои продлили арест
05.03.2018 19:18
Подозреваемому в убийстве Ноздровськои продлили арест
Защиты пытался изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест
Суд продлил срок ареста подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровськои Юрию Россошанский до 1 мая 2018 года.
Подозреваемому в убийстве Ноздровськои продлили арест Фото: Лівий берег

Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнем меру пресечения на круглосуточный домашний арест по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлен меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца" , - говорится в сообщении пресс-службыпрокуратуры Киевской области.

"Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет" , - добавили в прокуратуре.

Напомним, что Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря. Через два дня, 1 января,  ее тело нашли  в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

Подозреваемый в убийстве правозахисницi i юриста Ирины Ноздровськои Юрий Россошанский заявил, что  признает подозрение  и добавил, что на него не оказывали давление. Суд принял решение арестовать его .

Ранее  жена подозреваемого рассказала , что задержанный по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровськои Юрий Россошанский оставил родным записку, в которой говорит о готовности взять вину на себя за "травлю", которое, по его мнению, было организовано относительно его сына и семьи.

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