Злоумышленник организовал приготовление и фасовку наркотиков, которые он распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова, сообщили в СБУ. Наркотики распространялись через действующих офицеров патрульной полиции Харькова Фото: Служба безпеки України / Facebook "Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий локальный житель. В своей квартире преступник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества он распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", – рассказали в спецслужбе.Во время обысков по месту жительства организатора сети и членов группировки были обнаружены амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны.Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (производство и распространение наркотиков). https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2088516514711676 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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