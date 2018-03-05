Сводка Новостей
- Минобразования Украины намерено отменить конкурс на прием детей в первый класс
- Гройсман: По прогнозам доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти до рекордных 231 млрд грн
- В МВД заявили, что при разгоне палаточного городка были задержаны 15 участников боевых действий
- Как только Чауса экстрадируют в Украину, нам понадобится не более трех недель - месяца, чтобы дело пошло в суд - Холодницкий
- Подозреваемых в деле о растрате выделенных Украине "киотских денег" отпустили под личное обязательство
|В Харькове СБУ разоблачила сеть реализации наркотиков через работников полиции
|05.03.2018 19:26
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2088516514711676
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