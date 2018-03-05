Отмечается, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны предоставить пакет документов, указанных в порядке, до 31 мая

Об этом сообщается на официальном сайте МОН Украины.

"Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальной (1-4 класс), базовой (5-9 класс) и старшей (10-11 класс) школы. В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждый школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Этот принцип заложен в Законе "Об образовании". Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места. закрепят ния школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны предоставить пакет документов, указанных в порядке, до 31 мая. В то же время присутствие ребенка при подаче заявления или в процессе ее зачисления не является обязательным и не может быть потребовано работниками учебного заведения или быть условием зачисления.

Со своей стороны власть школ и местные органы власти должны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в частности, инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности, введение сменности в обучении.

Приказ о зачислении всех детей до 1-го класса выдается не позднее 1 июня (первая, основная волна зачисления) и публикуется в учебном заведении и на его сайте (а в случае его отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится заведение образования).

В случае значительного превышения количества поданных заявлений над способностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке. По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превосходить 0,5%.

Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест размещается в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления. Зачисление на свободные места происходит до 15 июня (вторая, дополнительная волна зачисления).

В предложенном Порядке также подробно описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеев (10-11 класс) и, кроме этого, условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования.

Предложения и замечания к документу можно направлять по адресу МОН до 25 марта.