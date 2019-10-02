Страна получит полноценную гражданскую войну. Об этом заявил политический аналитик Вячеслав Чечило. "Майдан 8%, конечно же, закончится ничем. В Польше уже собрали яблоки и в стране действительно много народа, которому нечем заняться кроме как пожить а палатке в центре столицы. Но пока не видно желающих это финансировать и это поддерживать.

Но если я не прав и они действительно раскачают ситуацию до Майдана, то у меня для всех нас плохие новости.

Власть Януковича никто не вышел защищать по двум причинам – во-первых, она была непопулярна, а во-вторых, никто себе даже представить не мог, какую опасность для всех и каждого несут все эти «онижедети». Теперь ситуация совершенно иная. Молча это все терпеть никто не будет - страна получит полноценную гражданскую войну." - Заявил Вячеслав Чечило. Сегодня, 2 октября, порохоботы собирают через соцсети акцию протеста в Киеве против подписанных договоренностей по реализации формулы Штайнмайера с целью прекращения войны на Донбассе. Об этом в Facebook написал Павел Тука. "Итог первого дня: За пару часов, исключительно с помощью Facebook, собрались люди. Да, людей было относительно немного, но лично я абсолютно рад. Эта ситуация объединила разные слои общества, а это уже говорит о многом. Было много атошников, волонтеров, и просто небезразличных людей. Да, было несколько провокаторов, но люди уже настолько научились отделять зерна от плевел, что у них ничего не получилось. Если бы я был организатором, у меня на данный момент было бы два требования: а) не отводить войска с нашей земли;

б) показать текст подписанной бумаги. Сегодня было начало. Завтра продолжение в 10.00 под ВР. И последнее: хватит бодаться друг с другом. Сейчас не тот момент. В Азове, как и в Нацкорпусе, очень много достойнейших пацанов, которые своим потом и кровью проявили себя на войне. И тот факт, что сегодня они также были тут, лично меня очень радует. Есть одна цель - не допустить капитуляции!", - написал Павел Тука. Этот призыв поддержал и Юрий Гудименко, член радикальной организации "Демократична сокира". "Так, друзья мои. Чтобы долго не ходить вокруг да около. Павло Тука предлагает всем выйти завтра в 10:00 под ВР. Это правильно. Я там буду. А от себя лично я предлагаю тем, кто не сможет утром, быть завтра на Майдане в Киеве в 19:00. Никаких, бл@дь, зонтиков и никакого, нах@й, хорошего настроения. Кофе выпьем. Или чего поинтереснее, если компания соберется? - написал Юрий Гудименко. Экс-президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера", которую представители ТКГ подписали в Минске . Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook Порошенко. "...Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - говорит экс-президент. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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