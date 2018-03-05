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Украина несет большие затраты, обеспечивая транзит российского газа в Европу - Витренко
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05.03.2018 19:42
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Украинская ГТС способна обеспечить надежный транзит даже в нынешних
условиях, заверил коммерческий директора НАК "Нафтогаз України"
Юрий Витренко. Витренко: Большая нагрузка выпадает на наши
компрессорные станции Фото: Клуб-100 / Facebook "Давление ниже
нормы. Это создает проблемы для обеспечения транзита. Большая
нагрузка выпадает на наши компрессорные станции. Мы больше сжигаем
топливного газа. Соответственно, несем большие затраты. Что с этим
делать – отдельный вопрос", – сказал он.По словам коммерческого
директора НАК, даже в условиях низкого давления надежность транзита
не ставится под сомнение. В этом отличие украинской ГТС от
словацкой, подчеркнул Витренко.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение решения Стокгольмского арбитража по
контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать
от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1
марта из-за действий России давление в транзитных магистральных
газопроводах на входе в украинскую газотранспортную
систему упало до наименьшего значения в этом
году – 50,3 кгс/см². 5 марта давление на входной
точке на газоизмерительной станции "Суджа" составляло 55,7
кгс/см² при необходимых 60–65 кгс/см².2 марта глава правления
"Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж.5 марта Витренко
подтвердил, что "Нафтогаз" получил уведомление о готовности
"Газпрома" к разрыву контрактов. Он считает инициативу россиян
неприемлемой.
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