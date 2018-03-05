Украинская ГТС способна обеспечить надежный транзит даже в нынешних условиях, заверил коммерческий директора НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Витренко: Большая нагрузка выпадает на наши компрессорные станции Фото: Клуб-100 / Facebook "Давление ниже нормы. Это создает проблемы для обеспечения транзита. Большая нагрузка выпадает на наши компрессорные станции. Мы больше сжигаем топливного газа. Соответственно, несем большие затраты. Что с этим делать – отдельный вопрос", – сказал он.По словам коммерческого директора НАК, даже в условиях низкого давления надежность транзита не ставится под сомнение. В этом отличие украинской ГТС от словацкой, подчеркнул Витренко.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действий России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см². 5 марта давление на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" составляло 55,7 кгс/см² при необходимых 60–65 кгс/см².2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж.5 марта Витренко подтвердил, что "Нафтогаз" получил уведомление о готовности "Газпрома" к разрыву контрактов. Он считает инициативу россиян неприемлемой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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