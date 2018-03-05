Рассмотрение Стокгольмским арбитражем инициативы "Газпрома" о разрыве контракта с НАК "Нафтогаз України" о транзите может затянуться на годы, считает коммерческий директор НАК Юрий Витренко. В Украине готовы к действиям "Газпрома" вне правового поля, уверяет Витренко Фото: uacrisis.org "Если в течение 45 дней не будут достигнуты договоренности и "Газпром" обратится в арбитраж, то он будет длиться годы. На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не произойдет, договор будет действовать до конца 2019 года", – сказал он.Добиться прекращения действия контракта "Газпром" способен только действуя вне правового поля, однако в Украине готовы и к такому повороту событий, добавил Витренко.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Витренко подтвердил получение уведомлений о разрыве контрактов. Он назвал предложение россиян о расторжении транзитного соглашения неприемлемым, напомнив, что, согласно договору, обращению в арбитраж должны предшествовать переговоры сторон в течение 45 дней. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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