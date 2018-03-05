Сводка Новостей
- Минобразования Украины намерено отменить конкурс на прием детей в первый класс
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- Как только Чауса экстрадируют в Украину, нам понадобится не более трех недель - месяца, чтобы дело пошло в суд - Холодницкий
- Подозреваемых в деле о растрате выделенных Украине "киотских денег" отпустили под личное обязательство
|В Луганской области обвиняемый в финансировании террористов уплатил штраф в 425 тыс. грн в бюджет Украины
|05.03.2018 20:06
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https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2005637009685329
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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