Беглый судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус выбрал классическую тактику "обжалуем все, что можно обжаловать" в деле о его экстрадиции из Молдовы, заявил глава САП Назар Холодницкий. Украина сделала все необходимое для экстрадиции судьи Чауса из Молдовы - Холодницкий Фото: Назар Холодницький / Facebook "Как только он пройдет все эти инстанции, будет решен вопрос экстрадиции. Как только его экстрадируют в Украину, нам понадобится не более трех недель-месяца, чтобы дело пошло в суд. Фактически мы все сделали, и надо будет только ознакомить подозреваемого Чауса с материалами производства. Дело в сейфе у процессуального руководителя ждет приезда Чауса из Молдовы. Поеду лично встречать его в "Борисполе", - сообщил Холодницкий.По словам главы ведомства, украинская сторона сделала все необходимые шаги и предоставили все необходимые документы для экстрадиции."Молдавская сторона не заявляла ни о каких дополнительных материалах, что говорит о достаточности поданных нами документов. Судя по информации, которую дают наши коллеги из Молдовы, Чаус выбрал классическую тактику "обжалуем все, что можно обжаловать". Сейчас, я так понимаю, идет апелляционное обжалование отказа президента Молдовы в предоставлении политического убежища", - объяснил Холодницкий.1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе.Антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля прошлого года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции.4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности.Экстрадицию Чауса в Молдове отложили из-за его апелляции на отказ предоставить политическое убежище. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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