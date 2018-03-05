|
Как только Чауса экстрадируют в Украину, нам понадобится не более трех недель-месяца, чтобы дело пошло в суд - Холодницкий
|
05.03.2018 20:14
|
Беглый судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус выбрал
классическую тактику "обжалуем все, что можно обжаловать" в деле о
его экстрадиции из Молдовы, заявил глава САП Назар Холодницкий.
Украина сделала все необходимое для экстрадиции судьи Чауса из
Молдовы - Холодницкий Фото: Назар Холодницький / Facebook "Как
только он пройдет все эти инстанции, будет решен вопрос
экстрадиции. Как только его экстрадируют в Украину, нам понадобится
не более трех недель-месяца, чтобы дело пошло в суд. Фактически мы
все сделали, и надо будет только ознакомить подозреваемого Чауса с
материалами производства. Дело в сейфе у процессуального
руководителя ждет приезда Чауса из Молдовы. Поеду лично встречать
его в "Борисполе", - сообщил Холодницкий.По словам главы ведомства,
украинская сторона сделала все необходимые шаги и предоставили все
необходимые документы для экстрадиции."Молдавская сторона не
заявляла ни о каких дополнительных материалах, что говорит о
достаточности поданных нами документов. Судя по информации, которую
дают наши коллеги из Молдовы, Чаус выбрал классическую тактику
"обжалуем все, что можно обжаловать". Сейчас, я так понимаю, идет
апелляционное обжалование отказа президента Молдовы в
предоставлении политического убежища", - объяснил Холодницкий.1
марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в
Кишиневе.Антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля
прошлого года заявил, что Чаус будет находиться под
стражей до завершения процедуры экстрадиции.4 октября 2017
года Чауса отстранили от должности.Экстрадицию Чауса в Молдове
отложили из-за его апелляции на отказ предоставить
политическое убежище.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира