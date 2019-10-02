Сводка Новостей
- Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014
- "Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей
- Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Тимошенко
- В Москве заявили про "украинские петляния": ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе
- Страна получит полноценную гражданскую войну
|В Москве заявили про "украинские петляния": ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе
|02.10.2019 08:49
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Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков близкий к Кремлю.
Опубликован текст «формулы Штайнмайера», подписанный вчера на заседании ТГК в Минске Леонидом Кучмой. Согласно документу выборы на неподконтрольном украинской власти Донбассе пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона.
Информации о выводе войск и передаче контроля над границей не наблюдается.