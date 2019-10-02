Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков близкий к Кремлю.

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство.



А также напоминает манеру Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть.



Одной рукой Зеленский подписывает «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, «новый», и при этом непонятно какой.

То же стремление, что и у Порошенко выхолостить Минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду.



Конечно, ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними.



Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение «нормандской четверки» и Контактной группы." - Заявил Алексей Чеснаков.