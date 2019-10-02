 В Москве заявили про "украинские петляния": ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Москве заявили про "украинские петляния": ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе
02.10.2019 08:49

Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков близкий к Кремлю.

В Москве заявили про "украинские петляния": ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство. 
 

 

А также напоминает манеру Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть. 
 

 

Одной рукой Зеленский подписывает «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, «новый», и при этом непонятно какой.

 

То же стремление, что и у Порошенко выхолостить Минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду. 
 

 

Конечно, ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними. 
 

 

Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение «нормандской четверки» и Контактной группы." - Заявил Алексей Чеснаков.

Опубликован текст «формулы Штайнмайера», подписанный вчера на заседании ТГК в Минске Леонидом Кучмой. Согласно документу выборы на неподконтрольном украинской власти Донбассе пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона.

Информации о выводе войск и передаче контроля над границей не наблюдается.

 

 

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