В Украине расследуется производство по факту растраты госимущества компанией "Госэкоинвест", которая занималась проектами в сфере использования денег, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола. Подозрения объявлены двум должностным лицам. ГПУ с 2014 года расследует злоупотребления при использовании госсредств для утепления школ и больниц Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook Кроме того, у бывшего госчиновника арестованы квартира и три автомобиля, у экс-директора "Интертехэнерго" – дом.22 февраля Генпрокуратура сообщила фигурантам о подозрении по статьям о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно и в крупных и отдельно крупных размерах, а также о выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.По материалам дела, в 2012–2013 годах ГП "Госэкоинвест" организовало и провело тендеры на работы по утеплению учебных заведений и учреждений здравоохранения в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях. Оплата работ производилась из средств, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола .Одним из победителей тендера стала компания "Интертехэнерго", которая, по данным ГПУ, в документах завысила стоимость работ на 11 млн грн.Следствие было начато летом 2014 года.Во времена президентства Виктора Януковича "Интертехэнерго" связывали с окружением экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко, а после Революции достоинства – с окружением тогдашнего министра экологии от партии "Свобода" Андреем Мохником, отмечает издание.Компания и в 2014 году получала государственные подряды, иногда – без тендеров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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