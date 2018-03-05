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Подозреваемых в деле о растрате выделенных Украине "киотских денег" отпустили под личное обязательство
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05.03.2018 20:30
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В Украине расследуется производство по факту растраты госимущества
компанией "Госэкоинвест", которая занималась проектами в сфере
использования денег, полученных от продажи квот на выбросы
парниковых газов в рамках Киотского протокола. Подозрения объявлены
двум должностным лицам. ГПУ с 2014 года расследует злоупотребления
при использовании госсредств для утепления школ и больниц Фото:
Генеральна прокуратура України / Facebook Кроме того, у бывшего
госчиновника арестованы квартира и три автомобиля, у экс-директора
"Интертехэнерго" – дом.22 февраля Генпрокуратура сообщила
фигурантам о подозрении по статьям о завладении чужим имуществом
путем злоупотребления служебным положением, совершенном по
предварительному сговору группой лиц, повторно и в крупных и
отдельно крупных размерах, а также о выдаче должностным лицом
заведомо ложных официальных документов.По материалам дела, в
2012–2013 годах ГП "Госэкоинвест" организовало и провело тендеры на
работы по утеплению учебных заведений и учреждений здравоохранения
в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях. Оплата
работ производилась из средств, полученных Украиной от продажи
квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского
протокола.Одним из победителей тендера стала компания
"Интертехэнерго", которая, по данным ГПУ, в документах завысила
стоимость работ на 11 млн грн.Следствие было начато летом 2014
года.Во времена президентства Виктора Януковича "Интертехэнерго"
связывали с окружением экс-нардепа от Партии регионов Юрия
Иванющенко, а после Революции достоинства – с окружением тогдашнего
министра экологии от партии "Свобода" Андреем Мохником, отмечает
издание.Компания и в 2014 году получала государственные подряды,
иногда – без тендеров.
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