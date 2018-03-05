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Как только Чауса экстрадируют в Украину, нам понадобится не более трех недель - месяца, чтобы дело пошло в суд - Холодницкий
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05.03.2018 20:38
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Беглый судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус выбрал
классическую тактику "обжалуем все, что можно обжаловать" в деле о
его экстрадиции из Молдовы, заявил глава САП Назар Холодницкий.
Украина сделала все необходимое для экстрадиции судьи Чауса из
Молдовы – Холодницкий Фото: Назар Холодницький / Facebook "Как
только он пройдет все эти инстанции, будет решен вопрос
экстрадиции. Как только его экстрадируют в Украину, нам понадобится
не более трех недель – месяца, чтобы дело пошло в суд.
Фактически мы все сделали, и надо будет только ознакомить
подозреваемого Чауса с материалами производства. Дело в сейфе у
процессуального руководителя ждет приезда Чауса из Молдовы. Поеду
лично встречать его в Борисполе", – сообщил Холодницкий.По
словам главы ведомства, украинская сторона сделала все необходимые
шаги и предоставили все необходимые документы для
экстрадиции."Молдавская сторона не заявляла ни о каких
дополнительных материалах, что говорит о достаточности поданных
нами документов. Судя по информации, которую дают наши коллеги из
Молдовы, Чаус выбрал классическую тактику "обжалуем все, что можно
обжаловать". Сейчас, я так понимаю, идет апелляционное обжалование
отказа президента Молдовы в предоставлении политического
убежища", – объяснил Холодницкий.1 марта 2017 года стало
известно, что Чаус задержан в Кишиневе.Антикоррупционный
прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля прошлого года заявил,
что Чаус будет находиться под стражей до завершения
процедуры экстрадиции.4 октября 2017 года Чауса отстранили от
должности.Экстрадицию Чауса в Молдове отложили из-за его
апелляции на отказ предоставить политическое убежище.
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