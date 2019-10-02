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|Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Тимошенко
|02.10.2019 09:08
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.
По его словам, участники ТКГ закрепили документ письмами.
На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".
Народный депутат Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в
Она призывает президента Владимира Зеленского собрать лидеров парламентских фракций для детального объяснения того, что было подписано вчера в Минске и "на какие действия дано согласие".
Мы обращаемся к президенту с просьбой безотлагательно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на "какие действия дано согласие".
Ранее сообщалось, что "Национальный корпус" начал бессрочную акцию протеста и призвал украинцев присоединиться к акции "против капитуляции" возле Офиса президента.
Германия уже высказалась позитивно о подписании формулы Штайнмайера в Минске.
Сейчас ожидается положительный отзыв Франции, ЕС, международных организаций, а также США.
Над этим работает МИД Украины. Такое международное одобрение даст определенный медийный козырь для президента Зеленского.