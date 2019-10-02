 Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Тимошенко - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Тимошенко
02.10.2019 09:08

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом. 

Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Тимошенко

По его словам, участники ТКГ закрепили документ письмами.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он белорусским журналистам, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Народный депутат Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook заявила, что подписание "формулы Штайнмайера" является прямой угрозой для территориальной целостности и суверенитета Украины. 

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала Тимошенко. 

Она призывает президента Владимира Зеленского собрать лидеров парламентских фракций для детального объяснения того, что было подписано вчера в Минске и "на какие действия дано согласие". 

Мы обращаемся к президенту с просьбой безотлагательно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на "какие действия дано согласие".

Ранее сообщалось, что "Национальный корпус" начал бессрочную акцию протеста и призвал украинцев присоединиться к акции "против капитуляции" возле Офиса президента. 

Германия уже высказалась позитивно о подписании формулы Штайнмайера в Минске.

Сейчас ожидается положительный отзыв Франции, ЕС, международных организаций, а также США.

Над этим работает МИД Украины. Такое международное одобрение даст определенный медийный козырь для президента Зеленского.

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