Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.

По его словам, участники ТКГ закрепили документ письмами.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он белорусским журналистам, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Народный депутат Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook заявила, что подписание "формулы Штайнмайера" является прямой угрозой для территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала Тимошенко.

Она призывает президента Владимира Зеленского собрать лидеров парламентских фракций для детального объяснения того, что было подписано вчера в Минске и "на какие действия дано согласие".

Мы обращаемся к президенту с просьбой безотлагательно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на "какие действия дано согласие".

Ранее сообщалось, что "Национальный корпус" начал бессрочную акцию протеста и призвал украинцев присоединиться к акции "против капитуляции" возле Офиса президента.

Германия уже высказалась позитивно о подписании формулы Штайнмайера в Минске.

Сейчас ожидается положительный отзыв Франции, ЕС, международных организаций, а также США.

Над этим работает МИД Украины. Такое международное одобрение даст определенный медийный козырь для президента Зеленского.

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