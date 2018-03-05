Из 15 задержанных у здания Верховной Рады митингующих участников боевых действий семеро являются бывшими бойцами батальона "Донбасс", сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими Фото: radiosvoboda.org "Сухим языком цифр в отношении задержанных в субботу под Верховной Радой участников боевых действий. Всего в Печерское и Шевченковское управление полиция Киева доставила 111 человек. Удостоверение участника боевых действий имели 15 из них", – написал Шевченко. https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10216065413690587 Он отметил, что еще двое заявили, что являются участниками боевых действий, однако не предоставили подтверждения. Еще два человека имели при себе документы инвалида войны. По его словам, административные материалы были составлены на четырех женщин, объявлено о подозрении в совершении уголовного производства по статье Уголовного кодекса "хулиганство" одному участнику боевых действий."Один из участников боевых действий находился в розыске по ст. 309 "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", – отметил спикер МВД.По его словам, между всех задержанных участников боевых действий семеро ранее служили в батальоне "Донбасс"."Напоминаем, удостоверение "Участник боевых действий" не является индульгенцией для нарушения закона", – добавил Шевченко.Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Всех 112 задержанных уже отпустили.Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем сказал, что поведение полицейских, которые ставили задержанных на колени, подрывает доверие к правоохранительным органам, и предложил инициировать отчет силовиков на внеочередном заседании Верховной Рады.Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что полицейские не унижали задержанных активистов, ставя их на колени.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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