Сводка Новостей
- Минобразования Украины намерено отменить конкурс на прием детей в первый класс
- Гройсман: По прогнозам доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти до рекордных 231 млрд грн
- В МВД заявили, что при разгоне палаточного городка были задержаны 15 участников боевых действий
- Как только Чауса экстрадируют в Украину, нам понадобится не более трех недель - месяца, чтобы дело пошло в суд - Холодницкий
- Подозреваемых в деле о растрате выделенных Украине "киотских денег" отпустили под личное обязательство
|Гройсман: По прогнозам доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти до рекордных 231 млрд грн
|05.03.2018 20:54
|
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/674311189404465
Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года. По состоянию на январь 2018 года в рамках децентрализации сформированы 698 объединенных территориальных общин.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в октябре прошлого года заявлял, что за девять месяцев 2017 года поступления в местные бюджеты выросли на 29,9%.
Поделитесь статьей с друзьями