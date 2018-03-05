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Минобразования Украины намерено отменить конкурс на прием детей в первый класс
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05.03.2018 21:02
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Прием в школы будет осуществляться по месту жительства детей,
говорится в проекте решения Министерства образования и науки
Украины. Первоклассников хотят зачислять в школы без конкурса Фото:
EPA Согласно предложению Министерства, первоочередное право на
зачисление в школу будут иметь дети, которые проживают на
территории, которая закреплена за ней.Для зачисления в первый класс
кто-либо из родителей до 31 мая должен будет предоставить один из
таких документов: паспорт (временное свидетельство гражданина, вид
на постоянное жительство, вид на временное жительство), в котором
указаны ведомости о месте проживания; справку о регистрации места
проживания лица из Единого демографического реестра; выписку из
Единого демографического реестра о регистрации места проживания;
копию документа о праве на проживание ребенка (право собственности
или пользования жильем). Присутствие ребенка при подаче документов
не обязательно.Как пишет пресс-служба ведомства, власть школ и
местные органы власти будут обязаны принять меры для зачисления
всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие
дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных,
или изменение организации образовательного процесса, в том числе
введение сменности в обучении."Итак, понятие "конкурс в первый
класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны
родительской общественности, уходит в прошлое", – сообщают в
МОН.Согласно проекту порядка, родители также получат право подать
документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту
жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест
будет размещена на сайте школы или соответствующего органа
управления образования в течение трех рабочих дней со дня их
появления. Прием первоклассников на свободные места будет
происходить до 15 июня.
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