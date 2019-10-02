 "Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей
02.10.2019 09:27

В среду, 2 октября, журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, внеплановых проверках. Об этом пишет 112.ua.

"Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей

На полчаса каналы прекратили активное вещания. В знак протеста против цензуры они показывают кадры с людьми, которые находятся в студиях с заклеенными черным скотчем ртами. 

 

"Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся.

 

Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит.

 

Рано или поздно, слово в Украине снова станет свободным", - сказал генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

 

"Кроме того, что нам хочется говорить, открыто и честно, - есть миллионы людей, которым хочется нас слушать.

 

И если власть лишает их такой возможности, то пусть сегодня будет полчаса позора для Нацсовета.

 

Полчаса позора для чиновников, которые этот Нацсовет покрывают", - заявил гендиректор канала Егор Бенкендорф.

 

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