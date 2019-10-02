Сводка Новостей
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- "Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей
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|"Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей
|02.10.2019 09:27
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В среду, 2 октября, журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, внеплановых проверках. Об этом пишет
На полчаса каналы прекратили активное вещания. В знак протеста против цензуры они показывают кадры с людьми, которые находятся в студиях с заклеенными черным скотчем ртами.