Глава редсовета "Обозревателя" Михаил Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе.

Так, Михаил Бродский в своем блоге написал:

"Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно кончать.

Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции (Минск).

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать Порошенко.

Он боялся, он пришёл к власти через бунт и революцию. Зе может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое.

И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014. Да, я забыл, что всё это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за неё".