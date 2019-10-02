 Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014
02.10.2019 09:45

 Глава редсовета "Обозревателя" Михаил Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе.

Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014

Так, Михаил Бродский в своем блоге написал:

"Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно кончать.

 

Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции (Минск).

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать Порошенко.

 

Он боялся, он пришёл к власти через бунт и революцию. Зе может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое.

 

И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014. Да, я забыл, что всё это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за неё".

 

2 октября Верховная Рада проводит пленарное заседание - на следующий день после подписания Украиной формулы Штайнмайера.

Начало заседания в 10:00. В повестке дня - 13 законопроектов (8 во втором чтении, 3 в первом и 2 возвращенные Владимиром Зеленским в парламент после наложения вето).

Среди них повторное рассмотрение Избирательного кодекса, представленного с учетом поправок президента, законопроект о применении военного транспорта и вооружения в особый период, два законопроекта, посвященных ремонту и содержанию автомобильных дорог и др.

Однако "гвоздем программы" обещает быть обсуждение подписанной вчера формулы Штайнмайера - комплекса мер по проведению выборов на Донбассе и предоставления ему особого статуса.

Майдановские партии - "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" называют подписание капитуляцией и требуют встречи с Владимиром Зеленским.

Одновременно под стенами парламента ведут акции порохоботы и националисты, недовольные продвижением по Минску-2. Они грозятся устроить Зеленскому Майдан. Правда, пока их слишком мало.

 

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