Сводка Новостей
- Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014
- "Полчаса позора для власти". Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против действий властей
- Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Тимошенко
- В Москве заявили про "украинские петляния": ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе
- Страна получит полноценную гражданскую войну
|Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014
|02.10.2019 09:45
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Глава редсовета "Обозревателя" Михаил Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе.
Так, Михаил Бродский в своем блоге написал:
2 октября Верховная Рада проводит пленарное заседание - на следующий день после подписания Украиной формулы Штайнмайера.
Начало заседания в 10:00. В повестке дня - 13 законопроектов (8 во втором чтении, 3 в первом и 2 возвращенные Владимиром Зеленским в парламент после наложения вето).
Среди них повторное рассмотрение Избирательного кодекса, представленного с учетом поправок президента, законопроект о применении военного транспорта и вооружения в особый период, два законопроекта, посвященных ремонту и содержанию автомобильных дорог и др.
Однако "гвоздем программы" обещает быть обсуждение подписанной вчера формулы Штайнмайера - комплекса мер по проведению выборов на Донбассе и предоставления ему особого статуса.
Майдановские партии - "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" называют подписание капитуляцией и требуют встречи с Владимиром Зеленским.
Одновременно под стенами парламента ведут акции порохоботы и националисты, недовольные продвижением по Минску-2. Они грозятся устроить Зеленскому Майдан. Правда, пока их слишком мало.