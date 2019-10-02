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|«Слуги народа»! Выходите в зал! Народ ждёт, когда их слуги начнут работать!
|02.10.2019 10:21
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«Слуги народа»! Выходите в зал! Народ ждёт когда их слуги начнут работать! Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.
Текст "формулы" уже опубликован
Ранее, как известно, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса.
По его словам, согласие было озвучено во время встречи дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки" 2 сентября.
При этом, по его словам, речь идет исключительно об особом статусе оккупированной части Донбасса.
Он же добавил, что выборы невозможны без обеспечения безопасности условий и контроля Украины за российско-украинской границей.
О "формуле Штайнмайера" и ее возможном обсуждении на встрече стран "нормандской четверки" ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
Теперь о том, что это за формула.
Что такое "формула Штайнмайера" и как она появилась?
Это вариант выполнения минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года. Он был озвучен в 2016 году тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Речь идет о разногласиях позиций Украины и России по поводу выполнения минских соглашений. В частности, Киев настаивал на изначальном прекращении боевых действий, выводе всех незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий и возвращении контроля за границей – А ЛИШЬ ТОГДА согласен на местные выборы и рассмотрение особого статуса Донбасса.
Россия добивалась обратной очередности.
Предложение Штайнмайера было в следующем:
- Сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях.
- Дальше местные выборы.
- Если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу.
- Дальше он закрепляется в Конституции, и только потом Украине передается контроль за границей.
Формула звучит так: "особый статус за честные демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".