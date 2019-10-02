«Слуги народа»! Выходите в зал! Народ ждёт когда их слуги начнут работать! Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Формула Штайнмайера остановила «турборежим» Рады

Утреннее заседание Рады должно было начаться еще час назад. Однако: пустой президиум, пустая трибуна. Полупустой зал.Депутатов от монобольшинства в зале нет. Вот вам, друзья и «турборежим». Формула Штайнмайера, похоже, расколола на только медиапространство, но и самую крупную, пропрезидентскую фракцию.

«Слуги народа»! Выходите в зал! Народ ждёт когда их слуги начнут работать!" - Заявил Ренат Кузьмин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал он на вчерашнем брифинге в Киеве.

Текст "формулы" уже опубликован в российских СМИ .

Ранее, как известно, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса.

По его словам, согласие было озвучено во время встречи дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки" 2 сентября.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера, и я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в силу на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании результатов выборов", - сказал Пристайко.

При этом, по его словам, речь идет исключительно об особом статусе оккупированной части Донбасса.

"Больше ничего нет, никаких слов. Ни каким образом проводятся (выборы, - ред.), ни кто, куда, перед кем, проведение под дулами автоматов или в момент получения контроля за рубежом. Ничего в наших договоренностях не было", - добавил министр.

Он же добавил, что выборы невозможны без обеспечения безопасности условий и контроля Украины за российско-украинской границей.

О "формуле Штайнмайера" и ее возможном обсуждении на встрече стран "нормандской четверки" ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь о том, что это за формула.

Что такое "формула Штайнмайера" и как она появилась?

Это вариант выполнения минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года. Он был озвучен в 2016 году тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Речь идет о разногласиях позиций Украины и России по поводу выполнения минских соглашений. В частности, Киев настаивал на изначальном прекращении боевых действий, выводе всех незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий и возвращении контроля за границей – А ЛИШЬ ТОГДА согласен на местные выборы и рассмотрение особого статуса Донбасса.

Россия добивалась обратной очередности.

Предложение Штайнмайера было в следующем:

- Сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях.

- Дальше местные выборы.

- Если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу.

- Дальше он закрепляется в Конституции, и только потом Украине передается контроль за границей.

Формула звучит так: "особый статус за честные демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

Закон об особом статусе Донбасса будет вынесен на обсуждение после саммита в Нормандском формате. Об этом заявила постоянный представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук. Это укладывается в логику процесса, при которой украинская сторона попытается внести правки и в суть (но не в последовательность шагов) "формулы Штайнмайера", и, вероятно, - в очередность реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. При этом помощник президента России Владислав Сурков заявил, что дата встречи Нормандской четверки будет согласована после разведения сил в Петровском и Золотом. До саммита также возможна предварительная встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

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