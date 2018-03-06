Киев не хочет вести переговоры об эксгумации польских жертв на
территории Украины или внесении поправок в закон об Институте
национальной памяти, отметил заместитель министра иностранных дел
Польши Бартош Цихоцкий. Цихоцкий: Украина саботирует и отрицает
предложение сотрудничества Фото: msz.gov.pl В доказательство
двойственности политики Украины, он напомнил о визите президента
Польши в апреле 2015 года в Верховную Раду, когда в тот же день был
принят "так называемый пакет законов о героизации Украинской
повстанческой армии".Цихоцкий утверждает, что Киев не хочет вести
переговоры об эксгумации польских жертв на территории Украины или
внесении поправок в закон об Институте национальной памяти."Я
спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние
полгода отклонила предложение о создании политического комитета
высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?" – заявил
он.По словам министра, Украина "саботирует и отрицает предложение
сотрудничества с стороны Польши"."Символично можно это описать так:
Россия перекрывает газ – польская сторона безотлагательно
увеличивает поставки. А за это мы получаем демонстрацию с флагами
Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских
господ", – отметил Цихоцкий.2 марта из-за отказа в поставках
со стороны российского "Газпрома" НАК "Нафтогаз України" для
пополнения запасов договорился с польской PGNiG о приобретении 60
млн м³ газа до конца марта.4 марта во Львове активисты
"Национального корпуса" провели Марш памяти героев накануне
годовщины смерти руководителя Организации украинских националистов
Романа Шухевича.
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