Киев не хочет вести переговоры об эксгумации польских жертв на территории Украины или внесении поправок в закон об Институте национальной памяти, отметил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Цихоцкий: Украина саботирует и отрицает предложение сотрудничества Фото: msz.gov.pl В доказательство двойственности политики Украины, он напомнил о визите президента Польши в апреле 2015 года в Верховную Раду, когда в тот же день был принят "так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии".Цихоцкий утверждает, что Киев не хочет вести переговоры об эксгумации польских жертв на территории Украины или внесении поправок в закон об Институте национальной памяти."Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?" – заявил он.По словам министра, Украина "саботирует и отрицает предложение сотрудничества с стороны Польши"."Символично можно это описать так: Россия перекрывает газ – польская сторона безотлагательно увеличивает поставки. А за это мы получаем демонстрацию с флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских господ", – отметил Цихоцкий.2 марта из-за отказа в поставках со стороны российского "Газпрома" НАК "Нафтогаз України" для пополнения запасов договорился с польской PGNiG о приобретении 60 млн м³ газа до конца марта.4 марта во Львове активисты "Национального корпуса" провели Марш памяти героев накануне годовщины смерти руководителя Организации украинских националистов Романа Шухевича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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