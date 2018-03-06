Художественный фильм "Крым", который был снят при поддержке министерства обороны России, покажут 17 марта, когда будет запрещена любая предвыборная агитация в средствах массовой информации. | Премьера ленты в РФ состоялась 28 сентября 2017 года Скриншот: Официальные Трейлеры / YouTube Таким образом, "Крым" впервые появится в эфире федерального канала в "день тишины" перед президентскими выборами, когда запрещена любая агитация в средствах массовой информации, отмечает РБК.Фильм повествует о любви журналистки из Киева и жителя Севастополя, события разворачиваются весной 2014 года. Картина была снята при поддержке министерства обороны России. Премьера ленты в РФ состоялась 28 сентября 2017 года.Украинский политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда в комментарии "Крым.Реалии" называл фильм "одним из элементов подготовки президента РФ Владимира Путина к выборам"."Учитывая дату, тема Крыма на них должна звучать довольно громко. Режиссер Пиманов возглавляет объединение "Красная звезда" – идеологическую службу в составе российских Вооруженных сил. Вот он и снял пропагандистский ролик для минобороны, не более того", – пояснял он.ВИДЕО Видео: Kinoafisha.info - Смотри трейлеры первым! / YouTube Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Верховная Рада Украины 1 марта призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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