С 2008-го по 2017 год 50-летний уроженец Ивано-Франковской области совершил 22 разбойных нападения на финучреждения. Преступник тратил награбленное на благотворительность и коллекцию шляп Фото: kyiv.gp.gov.ua Отмечается, что преступник с 2008 года совершил 22 разбойных нападения на финучреждения и два преступления, связанных с незаконным обращением с боеприпасами. При этом он нанес банкам убыток на 2 млн грн.Мужчину признали виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и отдельно крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.Кроме тюремного заключения, осужденного также ожидает конфискация имущества.Грабителя задержали 4 июля 2017 года. Начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко рассказывал, что мужчина никогда не применял оружие, вел себя очень спокойно и уравновешенно: заходил в отделение банка, вежливо просил отдать деньги, оставлял кассиру шоколад или конфеты и уходил на метро.По данным ТСН, большую часть награбленного преступник тратил на благотворительность и коллекцию шляп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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