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Суд в Киеве приговорил к восьми годам тюрьмы грабителя банков, который оставлял на месте преступлений шоколадки
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06.03.2018 04:52
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С 2008-го по 2017 год 50-летний уроженец Ивано-Франковской области
совершил 22 разбойных нападения на финучреждения. Преступник тратил
награбленное на благотворительность и коллекцию шляп Фото:
kyiv.gp.gov.ua Отмечается, что преступник с 2008 года совершил 22
разбойных нападения на финучреждения и два преступления, связанных
с незаконным обращением с боеприпасами. При этом он нанес банкам
убыток на 2 млн грн.Мужчину признали виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 187
(разбой, совершенный в крупных и отдельно крупных размерах,
соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное
приобретение и хранение боеприпасов) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное
изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.Кроме
тюремного заключения, осужденного также ожидает конфискация
имущества.Грабителя задержали 4 июля 2017 года. Начальник
столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко
рассказывал, что мужчина никогда не применял оружие, вел себя очень
спокойно и уравновешенно: заходил в отделение банка, вежливо просил
отдать деньги, оставлял кассиру шоколад или конфеты и уходил на
метро.По данным ТСН, большую часть награбленного преступник тратил
на благотворительность и коллекцию шляп.
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