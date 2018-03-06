В YouTube появилась запись выступления министра обороны Литвы
Раймундаса Кароблиса. Видео сопровождают ложные субтитры на
украинском и русском языках. | Кароблис: Литва поддерживает
независимость и территориальную целостность Украины Фото: kam.lt
Отмечается, что в YouTube появился ролик с ложными субтитрами на
украинском и русском языках. Видео подают как выступление Кароблиса
на недавнем бизнес-форуме в Вильнюсе, хотя оно относится к
прошлогоднему дню вооруженных сил Литвы.ВИДЕОВидео: Wild Tonight /
YouTube "Будем говорить с украинцами о реальной ситуации. Мы верим
украинским властям, они способны справиться с вызовами и ведут себя
адекватно ситуации", – приводит настоящий перевод слов
чиновника Delfi. Об аннексии Крыма министр обороны Литвы не
упоминает.Кароблис назвал фейк "еще одной попыткой распространить
наглую ложь и настроить партнеров друг против друга"."Литва
поддерживает независимость и территориальную целостность Украины,
она будет и впредь поддерживать стремление Украины к европейской и
евроатлантической интеграции так же, как делала это раньше", –
подчеркнул министр.Россия аннексировала Крым и Севастополь после
силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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