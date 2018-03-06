В YouTube появилась запись выступления министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса. Видео сопровождают ложные субтитры на украинском и русском языках. | Кароблис: Литва поддерживает независимость и территориальную целостность Украины Фото: kam.lt Отмечается, что в YouTube появился ролик с ложными субтитрами на украинском и русском языках. Видео подают как выступление Кароблиса на недавнем бизнес-форуме в Вильнюсе, хотя оно относится к прошлогоднему дню вооруженных сил Литвы.ВИДЕО Видео: Wild Tonight / YouTube "Будем говорить с украинцами о реальной ситуации. Мы верим украинским властям, они способны справиться с вызовами и ведут себя адекватно ситуации", – приводит настоящий перевод слов чиновника Delfi. Об аннексии Крыма министр обороны Литвы не упоминает.Кароблис назвал фейк "еще одной попыткой распространить наглую ложь и настроить партнеров друг против друга"."Литва поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, она будет и впредь поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции так же, как делала это раньше", – подчеркнул министр.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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