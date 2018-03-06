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Столтенберг о последних военных разработках России: НАТО не хочет новой холодной войны
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06.03.2018 06:59
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НАТО не отвечает России зеркально на ее действия, но повышает свою
обороноспособность, подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: РФ ведет себя агрессивнее Фото: EPA Глава альянса
заверил, что НАТО "не хочет новой холодной войны и новой гонки
вооружений".По словам Столтенберга, такая модель поведения Кремля,
"является одной из причин того, что НАТО адаптируется и проводит
самое масштабное усиление коллективной обороны со времен холодной
войны".При этом генсек подчеркнул, что НАТО "не дает России
зеркальный ответ на ее действия – ракетами на ракеты,
вооружением на вооружение – но реагирует, поскольку видит, что
она ведет себя агрессивнее".1 марта 2018 года во время обращения к
Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала
новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный
комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал"
и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого
дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в
частности, входит оккупированный Крым. – )".Также,
по словам главы Кремля, уже началось серийное производство
нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания
тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят
"широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во
время выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер
Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о
ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.2 марта
президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и
президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность
заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают
"обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом".
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