НАТО не отвечает России зеркально на ее действия, но повышает свою обороноспособность, подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг: РФ ведет себя агрессивнее Фото: EPA Глава альянса заверил, что НАТО "не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений".По словам Столтенберга, такая модель поведения Кремля, "является одной из причин того, что НАТО адаптируется и проводит самое масштабное усиление коллективной обороны со времен холодной войны".При этом генсек подчеркнул, что НАТО "не дает России зеркальный ответ на ее действия – ракетами на ракеты, вооружением на вооружение – но реагирует, поскольку видит, что она ведет себя агрессивнее".1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.2 марта президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают "обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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